        Derbide ilk golün önemi büyük! - Galatasaray Haberleri

        Derbide ilk golün önemi büyük!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi istatistikler, ezeli rekabette ilk golü atan tarafın büyük avantaj sağladığını gösteriyor. Son 64 lig maçında ilk golü atan takım sadece 5 kez yenilirken, bu sezon her iki ekip de öne geçtiği maçlarda yüksek puan performansı sergiliyor.

        28.11.2025 - 12:46
        1

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor.

        Rekabette 30 yılı kapsayan son 64 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

        Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 15 müsabakadan galibiyetle ayrıldı, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.

        2

        İki takım arasında yapılan son 64 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

        Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

        İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

        Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 64 lig mücadelesinin 11'i ise golsüz eşitlikle sona erdi.

        3

        G.SARAY İLK GOLÜ ATTIĞI MAÇLARDA PUAN KAYBETMİYOR

        Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk golü attığı maçlarda hiç puan kaybetmedi.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 8 kez ilk golü atan taraf oldu. Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir'e karşı ilk golü kaydeden Galatasaray, bu mücadelelerin hepsinden galibiyetle ayrıldı.

        Bu sezon ligdeki 5 maçta da ilk golü kaydedemeyen sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda sadece Göztepe ile Gençlerbirliği karşısında galibiyet aldı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Kocaelispor'a da mağlup oldu.

        4

        SARI-KIRMIZILILAR, SON 5 MAÇIN 4'ÜNDE İLK GOLÜ YEDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, ligin son 5 haftasında rakipleriyle oynadığı maçlarda sadece bir kez ilk golü atan taraf oldu.

        Galatasaray, son 5 haftada karşılaştığı Göztepe, Trabzonspor, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında golsüz eşitliği ilk bozan taraf olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde sadece RAMS Başakşehir karşısında ilk golü atan takım oldu.

        5

        F.BAHÇE İLK GOLÜ ATTIĞI 8 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI

        Sarı-lacivertli ekip ise bu sezon ligde öne geçtiği müsabakalarda sadece 1 kez puan kaybetti.

        Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonki 13 maçının 8'inde ilk golü atan takım oldu. Bu maçlarda Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Kayserispor'u yenen sarı-lacivertliler, sadece Kasımpaşa ile berabere kaldı.

        Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'deki 5 maçında da ilk golü atan taraf olamadı. Söz konusu müsabakalarda Göztepe, Alanyaspor ve Samsunspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u ise mağlup etmeyi başardı.

        6

        SARI-LACİVERTLİLER, SON 5 LİG MAÇINDA 3 KEZ İLK GOLÜ ATAN TAKIM OLDU

        Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 karşılaşmanın 3'ünde golsüz eşitliği bozan ilk taraf oldu.

        Son 5 haftada Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Kayserispor'a karşı oynadığı maçlarda ilk golü kaydeden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında ise ilk golsüz eşitliği bozan taraf olamadı.

