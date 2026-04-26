Derbide takımlar, dezenformasyona "Dur" dedi!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik derbiye iki takım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dezenformasyona karşı pankartlarıyla çıktı.
Giriş: 26 Nisan 2026 - 20:46
Müsabaka öncesi seremoniye çıkan Galatasaraylı futbolcular, dezenformasyonla mücadele kapsamında başlatılan farkındalık hareketine destek vermek için, "Yalana kırmızı kart, doğru bilgi güçlü toplum" pankartı taşıdı. Fenerbahçeli futbolcuların ellerinde ise "Etkileşime değil gerçeğe inan, dezenformasyona 'Dur' de" yazılı pankart bulundu.
Ayrıca Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın bulunduğu kuzey kale arkasına da sarı-kırmızılı futbolcuların taşıdığı pankartın aynısı asıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ