Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Derbide takımlar, dezenformasyona "Dur" dedi!

        Derbide takımlar, dezenformasyona "Dur" dedi!

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik derbiye iki takım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dezenformasyona karşı pankartlarıyla çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takımlar, dezenformasyona "Dur" dedi!

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik derbiye iki takım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dezenformasyona karşı pankartlarıyla çıktı.

        Müsabaka öncesi seremoniye çıkan Galatasaraylı futbolcular, dezenformasyonla mücadele kapsamında başlatılan farkındalık hareketine destek vermek için, "Yalana kırmızı kart, doğru bilgi güçlü toplum" pankartı taşıdı. Fenerbahçeli futbolcuların ellerinde ise "Etkileşime değil gerçeğe inan, dezenformasyona 'Dur' de" yazılı pankart bulundu.

        Ayrıca Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın bulunduğu kuzey kale arkasına da sarı-kırmızılı futbolcuların taşıdığı pankartın aynısı asıldı.

