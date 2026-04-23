Derbilerde goller yabancılardan geliyor!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbide, sarı-kırmızılı ekip 26, sarı-lacivertli takım ise 22 gol kaydetti. Bu karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda atılan 48 golün 40'ını yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 23, Fenerbahçe'nin de 17 golünü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular ise Fenerbahçe'de 5, Galatasaray'da 3 golle skora katkı sağladı.

31 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 13 sezondaki derbilerde 31 yabancı futbolcu skor tabelasını değiştirdi.

İki takım arasında 2013-14 sezonundan bu yana oynanan 30 derbide sarı-lacivertlilerden 16, sarı-kırmızılılardan da 15 yabancı oyuncu gol katkısı yaptı.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara, Mauro Icardi ve Leroy Sane daha önceki derbilerde gol kaydetti.

F.BAHÇELİ KEREM, GOLLERİNİ SARI-KIRMIZILI FORMAYLA KAYDETTİ

Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu, iki takım arasındaki derbilerde gollerini sarı-kırmızılı formayla buldu.

Galatasaray'ın son 13 sezonda rakibiyle oynadığı 30 derbide bulduğu 26 golün 3'ü Türk oyunculardan gelirken, bu gollerin 2'sine Kerem Aktürkoğlu imza attı. Sarı-kırmızılıların diğer golü ise Fenerbahçe'de de forma giyen Olcan Adın'ın ayağından gelmişti.

SON 13 SEZONDAKİ DERBİLER

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar: