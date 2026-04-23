        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Derbilerde goller yabancılardan geliyor!

        Derbilerde goller yabancılardan geliyor!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda "skor yükünü" yabancı futbolcular çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 14:01 Güncelleme:
        Derbilerde goller yabancılardan!

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbide, sarı-kırmızılı ekip 26, sarı-lacivertli takım ise 22 gol kaydetti. Bu karşılaşmalardan biri, Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken sahadan çekilmesiyle Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

        Bu müsabakalarda atılan 48 golün 40'ını yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 23, Fenerbahçe'nin de 17 golünü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular ise Fenerbahçe'de 5, Galatasaray'da 3 golle skora katkı sağladı.

        31 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 13 sezondaki derbilerde 31 yabancı futbolcu skor tabelasını değiştirdi.

        İki takım arasında 2013-14 sezonundan bu yana oynanan 30 derbide sarı-lacivertlilerden 16, sarı-kırmızılılardan da 15 yabancı oyuncu gol katkısı yaptı.

        Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

        İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara, Mauro Icardi ve Leroy Sane daha önceki derbilerde gol kaydetti.

        F.BAHÇELİ KEREM, GOLLERİNİ SARI-KIRMIZILI FORMAYLA KAYDETTİ

        Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu, iki takım arasındaki derbilerde gollerini sarı-kırmızılı formayla buldu.

        Galatasaray'ın son 13 sezonda rakibiyle oynadığı 30 derbide bulduğu 26 golün 3'ü Türk oyunculardan gelirken, bu gollerin 2'sine Kerem Aktürkoğlu imza attı. Sarı-kırmızılıların diğer golü ise Fenerbahçe'de de forma giyen Olcan Adın'ın ayağından gelmişti.

        SON 13 SEZONDAKİ DERBİLER

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan 30 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

        Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller
        10.11.2013 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2-0 Emre Belözoğlu/Cristian Baroni
        06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0-1 Sneijder
        25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 -
        18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2)
        08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt
        25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın
        13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski
        20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2)
        23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza
        22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 -
        02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
        14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru
        28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
        27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 -
        06.02.2021 Ülker Süper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed
        21.11.2021 Nef Süper Lig 2 - 1 Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
        10.04.2022 Ülker Süper Lig 2 - 0 Zajc, Serdar Dursun
        08.01.2023 Ülker Süper Lig 0 - 3 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
        04.06.2023 Nef Süper Lig 0 - 3 Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi
        24.12.2023 Ülker Süper Lig 0 - 0 -
        07.04.2024 11 Nisan (Şanlıurfa) TFF Süper Kupa 0 - 3 (Hükmen) Mauro Icardi
        19.05.2024 RAMS Park Süper Lig 1 - 0 Çağlar Söyüncü
        21.09.2024 Ülker Süper Lig 1 - 3 Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara
        24.02.2025 RAMS Park Süper Lig 0 - 0 -
        02.04.2025 Chobani Türkiye Kupası 1-2 Sebastian Szymanski/Victor Osimhen(2)
        01.12.2025 Chobani Süper Lig 1-1 Jhon Duran/Leroy Sane
        10.01.2026 Atatürk Olimpiyat Turkcell Süper Kupa 2-0 Matteo Guendouzi/Jayden Oosterwolde
