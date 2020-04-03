Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamasa da oyuna girdiği anlarda kalitesini gösteren Ferdi Kadıoğlu'na sarı-lacivertlilerin eski hocası Cocu'nun takımı Derby County talip olmuştu. Ancak İngiliz basınından “the72.co.uk” sitesinin haberine göre; İngiltere Championship ekibi, Fenerbahçe’nin genç yetenek için istediği 13 milyon Euro'yu fazla buldu. Derby'nin bu transferi askıya aldığı ve alternatiflere yöneldiği kaydedildi.
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