Derrick Köhn, Werder Bremen'de! Galatasaray, beklentilerin altında kalan Derrick Köhn'ün kiralanması konusunda Werder Bremen ile anlaşma sağladı. Alman kulübü, 24 yaşındaki sol beki satın almak istemesi durumunda 6 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray sol bek ve sol stoper transferlerinde de büyük mesafe kat etti

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