Derrick Köhn, Werder Bremen'de!
Galatasaray, beklentilerin altında kalan Derrick Köhn'ün kiralanması konusunda Werder Bremen ile anlaşma sağladı. Alman kulübü, 24 yaşındaki sol beki satın almak istemesi durumunda 6 milyon Euro ödeyecek. Galatasaray sol bek ve sol stoper transferlerinde de büyük mesafe kat etti
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında renklerine bağladığı Derrick Köhn, Werder Bremen'e kiralanıyor.
Galatasaray ve Werder Bremen, Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.
Werder Bremen, Köhn'ü almak isterse sezon sonuna kadar 6 milyon Euro'yu ödemesi halinde Alman sol beki kadrosuna katabilecek.
Daha önce Spartak Moskova, Derric Köhn için 7+1 milyon Euro'luk teklif yapmış ve Galatasaray da kabul etmişti.
Alman futbolcu, Rusya'da kazanacağı ücrete Almanya'da ticari ambargo uygulanabileceği gerekçesiyle Spartak Moskova'ya gitmek istememişti.