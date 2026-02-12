Canlı
        Dervişoğlu: Bu durumdan rahatsız oluyorum

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde partililerle akşam yemeğinde bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Siyaset yapan kişi, ne yapması gerektiğini bildiği kadar ne yapmaması gerektiğini de bilmeli. Ayrıca ne söylemesi gerektiğini bildiği kadar ne söylememesi gerektiğinin de şuurunda olmalı. Yani en az sizler kadar ben de bu durumdan rahatsız oluyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 21:52 Güncelleme: 12.02.2026 - 21:52
        Dervişoğlu: Bu durumdan rahatsız oluyorum
        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere İstanbul’a giderken önce Eskişehir’e, ardından da Bursa’nın İnegöl ilçesine uğradı. Burada kendisini karşılayan İl Başkanı İsmail Kaya, İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak ile ilçe yöneticileri ve partililerle akşam yemeğinde bir araya geldi. TBMM’de milletvekilleri arasında yaşanan kavgaya değinen Müsavat Dervişoğlu, “Sizler gibi ben de bu olup bitenlerden son derece muzdaribim. Siyaset müessesesini ve siyasetçiyi aşağıya çeken, onların itibarına zarar veren birtakım olaylar, geride bıraktığımız günler içinde sıklıkla kendini hissettirmeye başladı. Siyasetin bütün sorunları çözecek bir mekanizma olması münasebetiyle, siyasetçiye sahip çıkabilecek bir saygınlığın oluşması lazım ve siyasetçinin kendi saygınlığına zarar verecek yanlış adımları atmaktan da uzak durması gerekir” ifadelerini kullandı.

        ‘DURUMDAN RAHATSIZ OLUYORUM’

        Milletvekillerini eleştiren Dervişoğlu sözlerine şöyle devam etti:

        “Vatandaşlarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olup biten olaylara bakınca zaten aşınmış olan siyaset müessesesine duyulan güven daha da aşağıya doğru geliyor. Onun için gittiğim her yerde söylüyorum:

        Demokrasinin fazileti, faziletli siyasetçiler sayesinde değer kazanır. O sebeple siyaset yapan kişi, ne yapması gerektiğini bildiği kadar ne yapmaması gerektiğini de bilmeli. Ayrıca ne söylemesi gerektiğini bildiği kadar ne söylememesi gerektiğinin de şuurunda olmalı. Yani en az sizler kadar ben de bu durumdan rahatsız oluyorum.”

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

