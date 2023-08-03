Derya Bedavacı'nın kızıyla deniz keyfi
Derya Bedavacı, kızı Ada Yağmur Bedavacı ile birlikte Bodrum Ortakent'te tatil yapıyor. Kızıyla gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkaran şarkıcının o anları objektiflere yansıdı
Giriş: 03.08.2023 - 11:59
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Derya Bedavacı, kızı Ada Yağmur ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'a gitti.
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Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Derya Bedavacı, kızı ile birlikte gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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Derya Bedavacı, kızı Yağmur Ada ile bir ara sıcaktan bunalınca denize girdi.