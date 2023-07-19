Derya Uluğ tepki görünce kazayı anlattı

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"SİZİ SAĞLIĞIMIN ÖNÜNE KOYDUM"

Derya Uluğ, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Uluğ, "Beni tanıyanlar ya da daha önce izlemiş olanlar bilirler dinleyicime ne kadar önem verdiğimi... Mutlu oldukları zaman mutlu olurum ancak hayatımda ilk kez benden kaynaklı bir gecikme ile konsere geç çıkmak zorunda kaldığım için beni bekleyen Yalova halkından özür diliyorum öncelikle. Dileğim hiç belli etmeden ve kimseye yansıtmadan bu durumu atlatmaktı fakat iki gün önce geçirdiğim talihsiz kazadan dolayı hem başımdaki dikişler hem yaşadığım travma hem de vücudumun verdiği tepkiler beni sahneden bir saat önce tekrar kötüleştirdi. Sizlere olan saygımdan ve beklediğinizi bilgidiğimden iptal etmek de istemedim. Yürüyemeyecek durumdayken sahneye sizler için çıkmadk istediğimi bilmenizi isterim. Geç de olsa çıkabildiğim, sizlerin enerjisi sayesinde iki saat şarkı söyleyebildiğim için çok mutluyum. Sahnede ilacım siz oldunuz. Sonrası yine hastanede devam etti. Benim için her dinleyici çok kıymetlidir. Çok fazla mesaj aldığım için bu yazıyı yazma gereği duydum. Bilmenizi isterim ki sizi sağlığımın önüne koydum. Her zaman da başımın üstündesiniz. Beni sabırla bekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri seviyorum" şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: İHA