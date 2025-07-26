Derya Uluğ'un Yunanistan molası
Yaz sezonunu Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinde açan şarkıcı Derya Uluğ, denizin ve güneşin tadını çıkarırken; "Kısa bir mola" notuyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti
Şarkıcı Derya Uluğ, yaz tatili sezonunu Yunanistan'da açtı.
Tercihi Dedeağaç olan Derya Uluğ, tatilinde bolca eğlenceli ve verimli zaman geçirdi.
Şarkıcı, tatil boyunca çeşitli su ve deniz etkinliklerine katılarak anın tadını çıkardı.
Derya Uluğ, çıktığı tatilde plajda ve şezlongda keyifli anlar yaşadı, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Derya Uluğ gönderisine; "Kısa bir mola" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram