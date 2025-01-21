Destek Finans Faktoring A.Ş., halka arz sürecini başlatıyor. 1996 yılından bu yana Destek Finans Grubu bünyesinde faaliyet gösteren firma, yatırımcılara 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtacak. Halka arz büyüklüğü 3,9 milyar TL olarak açıklanan şirket, elde edeceği fonun tamamını faktoring işlemlerinin finansmanında kullanmayı planlıyor. İşte, Destek Finans Faktoring’in halka arzına dair merak edilen detaylar...