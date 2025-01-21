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        Haberler Bilgi Ekonomi Destek Finans Faktoring (DSTKF) halka arzında kaç lot verecek, hisse fiyatı nedir, fonu asıl kullanacak, ne zaman talep toplayacak?

        Destek Finans Faktoring halka arz oluyor! Destek Finans Faktoring ne zaman talep toplayacak?

        Destek Finans Faktoring A.Ş., halka arz olmaya hazırlanıyor. 'DSTKF' kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görecek olan şirketin halka arzında T1-T2 bakiyeleri kullanılamayacak ve 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtımı yapılacak. Halka açıklık oranı yüzde 25 olarak bilinen şirketin hisse fiyatı ise 46,98 TL olarak belirlendi. İşte, Destek Finans Faktoring'in halka arz sürecine dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 17:27 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:27
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        1

        Destek Finans Faktoring A.Ş., halka arz sürecini başlatıyor. 1996 yılından bu yana Destek Finans Grubu bünyesinde faaliyet gösteren firma, yatırımcılara 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtacak. Halka arz büyüklüğü 3,9 milyar TL olarak açıklanan şirket, elde edeceği fonun tamamını faktoring işlemlerinin finansmanında kullanmayı planlıyor. İşte, Destek Finans Faktoring’in halka arzına dair merak edilen detaylar...

        2

        DESTEK FİNANS FAKTORING HİSSE FİYATI

        Firmanın lot başı fiyatı 46,98 TL olarak belirlendi.

        3

        DESTEK FİNANS FAKTORING KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise henüz belirlenmedi.

        4

        DESTEK FİNANS FAKTORING HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Firma halka arzdan elde edeceği fonun tamamını faktoring işlemlerinin finansmanı için kullanacak.

        5

        DESTEK FİNANS FAKTORING NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

        Firmanın talep toplama tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

        6

        DESTEK FİNANS FAKTORING NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Firmanın BIST işlem tarihi henüz açıklanmadı.

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