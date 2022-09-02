Detoksun yapılırken en büyük hatalardan biri diyet gibi düzenli bir rutin haline getirilmeye çalışılmasıdır. Detokslar uzun süreli yapılmamalıdır kısa süreli aralıklı dönemlerde yapılan programlardır. Klasik bir detoks uygulanırken, beslenme sürecinde bir süre oruç tutulur ve ardından katı veya sıvı meyve, sebze tüketimiyle beraber bol su içimi sağlanır. Bazen içeriği özel hazırlanan detokslarda şifalı bitkiler ve takviye edici gıdalar uzmanlar tarafından verilebilmektedir.