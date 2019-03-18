Almanya'nın en büyük iki bankası birleşme görüşmeleri için masaya oturdu. Ülkenin en büyük bankası olan Deutsche Bank, hükümetin yüzde 15 hissesine sahip olduğu Commerzbank ile resmi temaslarına başladı.
Deutsche Bank cephesinden yapılan açıklamada, "Oluşan fırsatlar doğrultusunda Deutsche Bank yönetim kurulu yeni stratejik seçeneklerini değerlendirmeye almaya karar vermiştir." denildi.
Finansal kriz sürecinden sonra ABD bankaları büyümeye devam ederken Avrupa'daki bankacılık sektörü zorlanmaya devam ediyor. Birleşme gerçekleştiği takdirde yaklaşık 150 bin çalışanıyla 2 trilyon euro büyüklüğe yakın bir varlığa sahip devasa bir kurum oluşacak ancak birleşme gerçekleşirse işten çıkarmalar da bekleniyor.
DB CEO'su Christian Sewing, Alman ve Avrupa bankacılık sektöründeki konsolidasyonun kendileri için önemli bir gündem maddesi olduğunu vurguluyor ancak kârlılık problemi yaşayan kuruma etkisinin ne olacağı da tartışma konusu.
2018 yılında 4 mali yılın ardından ilk kez kâr açıklamış ve bilançosunda 341 milyon euro artı yazmış ancak 2018'in son çeyrek performansı 410 milyon euro zararla kapanmıştı. Banka, kayıpların özellikle sabit getirili işlemler departmanından kaynaklandığını belirtiyor.
Daha ismi pek çok birleşmeyle de anılan Deutsche Bank'ın konsolidasyonla zayıflayan kârlılık ve artan maliyetlerine çözüm bulmaya çalıştığı söyleniyor. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, geçen sene bankasının notunu indirmiş ve kurum içerisindeki revizyonun meyvelerinin en erken 2021'de alınabileceğini söylemişti.
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