Dünyanın en büyük ucuz yolu şirketlerinden olan Ryanair pilotları ve kabin ekibine kötü haber geldi. Daha iyi maaş ve haklar için geçen hafta greve giden ve 50 bin yolcuyu etkileyen grev nedeniyle onlarca uçuşun iptal edildiği Ryanair'de yönetim resti çekti.

Ryanair'den yapılan açıklamaya göre, Dublin filosundaki 30 uçaktan 6 tanesinin yere indirileceği belirtildi. Karar nedeniyle, 28 Ekim tarihi itibarıyla 100 pilot ve 200 kabin ekibi işten çıkarılabilir.

Şirketin personelden sorumlu üst düzey yöneticisi Eddie Wilson ise söz konusu çalışanlara Polonya'ya taşınmalarını önerdi. Şirketin operasyon direktörü Peter Bellew ise söz konusu 6 uçağın Dublin'de yaşanan protestoler ve Polonya'daki talep ve artan büyüme nedeniyle Ryanair'in Polonya iştirakine kaydırılacağını belirtti.

ÇALIŞANLAR TEPKİLİ

Bellew, yazılı açıklamasında "2018 kış sezonu için Dublin'de yaşanan filo kesintisinden üzüntü duyuyoruz ancak yönetim kurulu güçlü büyüme görülen pazarlara daha fazla uçak tedarik edilmesine karar verdi. " dedi.

İşçi hakları avukatları bu hamlenin pilot ve kabin ekibiyle yeni sözleşme yapılmasından kaçınmak için geliştirilmiş bir yol olduğunu belirtirken, Bellew ise işin zayıfladığı ve ileriki dönem rezervasyonların grevler nedeniyle zarar görmesine dikkat çekerek işten çıkarmaların olabileceğini belirtti.

Ryanair pilot ve kabin ekibi maaş ve diğer ödeneklerin arttırılması isterken kötü çalışma koşullarından, şeffaf olmayan terfi ve transfer prosedürlerinden şikayetçi. Özellikle kabin ekibi, uçuş esnasında yiyip içtiklerine bile para verdiğini iddia ediyor.

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