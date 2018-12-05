

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), dört büyük bankanın konut kredileri karşılığı çıkartılan Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraç etmeye hazırlanırken, Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik’te önemli bir değişiklik yapıldı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre BES’e yapılan devlet katkısının yüzde 30’una kadar kısmıyla, söz konusu VDMK’lere de yatırım yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin “Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi” başlıklı 11. maddesinde değişiklik yapılıyor.

BES’e vatandaşlar tarafından yatırılan paranın yüzde 25’i oranında devlet katkısı yapılıyor. Eski yönetmeliğe göre, devlet katkısının asgari yüzde 75’i “Hazine Müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında” değerlendirilebiliyordu. Yapılan değişiklikle bu oran yüzde 70’e çekildi.



Eski yönetmelikte, devlet katkısının azami yüzde 25’i, “ Türk Lirası cinsinden mevduatta, katılma hesabında, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında, BİST 100 endeksindeki veya BİST katılım endeksindeki hisse senetlerinde”

değerlendirilebiliyordu.



ORAN YÜZDE 30’A ÇIKARTILDI

Buradaki yüzde 25 oranı yeni yönetmelikte yüzde 30’a çıkartıldı. Yeni yönetmeliğe göre, devlet katkısının azami yüzde 30’una kadar olan kısmı, “TL cinsinden mevduatta, katılma hesabında; Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde; BİST 100 endeksinde veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinde” değerlendirilebilecek.



Böylece, BES’teki devlet katkısının yüzde 30’una kadar olan kısmıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın dört büyük bankanın konut kredileri karşılığı çıkarttığı Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) de alınabilecek. 23 Kasım tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sistemine bugüne kadar yapılan devlet katkısı tutarı 11 milyar 39 milyon lira seviyesinde bulunuyor.



KATILIMCILARIN PARASIYLA ALIM YAPILMAYACAK

Yapılan bu düzenleme, sadece BES’e yapılan devlet katkısıyla yatırım yapılabilecek finansal enstrümanları belirliyor. Gerek gönüllü, gerekse otomatik katılım sistemi çerçevesinde vatandaşların BES’e yatırdıkları paralar, tasarruf sahiplerinin tercih ettiği finansal enstrümanlarda değerlendirilmeye devam edecek.



3.1 MİLYAR LİRALIK VDMK

TKYB, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın 1’er milyar liralık, Garanti Bankası’nın 150 milyon liralık konut kredileri karşılığında 3 milyar 150 milyon liralık VDMK ihraç etti. Yıllık yüzde 18.10 bileşik faizli olan 5 yıl vadeli VDMK ihraç işlemi 5-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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