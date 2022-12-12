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Haberler Gündem 3. Sayfa Devre mülk dolandırıcılığı | Devre mülkü olanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin! -En son haberler
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Devre mülkü olanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin!

Devre mülkü bulunanları arayarak yabancılara yüksek fiyata satacaklarını vaat ederek 5 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 29 kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları tespit edildi

Devre mülk dolandırıcılığı | Devre mülkü olanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin! -En son haberler
Devre mülkü olanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin!
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DHA

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri devre mülk sahiplerini dolandıran çetenin peşine düştü.

"YABANCILARA YÜKSEK FİYATLA SATACAĞIZ"

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin telefonla aradıkları kişileri isterlerse devre mülklerini yabancı uyruklulara yüksek fiyata satacaklarını vaat ettikleri öğrenildi.

Şüphelilerin reklam ve tapu masrafları için gerekli olan parayı, anlaştıkları bankalardan düşük faizli kredi çıkartacaklarını söyleyerek ikna ettikleri belirlendi.

MAĞDURLARA KREDİ ÇEKTİRDİLER

Mağdurların mobil bankacılıklarına girmelerini isteyen şüphelilerin, burada yaptıkları yönlendirmelerle mağdurlara kredi çektirip, ardından paraları kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. 7 şüpheli gözaltına alındı.

5 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPMIŞLAR

Yapılan soruşturmada şüphelilerin aynı yöntemle 29 kişiden yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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