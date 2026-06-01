        Haberler Bilgi Gündem DGS 2026 başvuru takvimi: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) son başvuru tarihi ne zaman? 2026 DGS sınavı ne zaman? DGS geç başvuruları ne zaman?

        DGS 2026 başvuru sürecinde sona gelindi! Başvuruların biteceği tarih yaklaşırken, geç başvuru günü ve kritik detaylar adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki DGS başvuruları ne zaman sona eriyor, son şansı kaçırmamak için hangi tarihlere dikkat etmek gerekiyor? İşte DGS ile ilgili merak edilenler...

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 15:21 Güncelleme:
        Ön lisans mezunlarının lisansa geçiş yolunda kritik adım olan DGS için geri sayım başladı. Normal başvuruların son günü ve geç başvuru tarihi netleşirken, adaylar “Başvuruyu kaçırırsam ne olur?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 DGS takviminde kaçırılmaması gereken o tarihler…

        2026 DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

        ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimi doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı için başvurular mayıs ayının ortasında başladı. Adaylar, 15 Mayıs’ta başlayan bu süreçte işlemlerini belirlenen süre içinde tamamlayabilecek. Başvurular, 2 Haziran 2026 tarihine kadar alınmaya devam edecek.

        2026 DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        Başvuru dönemini zamanında tamamlayamayan adaylar için ikinci bir şans da tanınıyor. DGS kapsamında geç başvurular 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak. Bu tarihte başvuru yapacak adayların, işlemlerini aynı gün içinde tamamlamaları ve ek ücret uygulamasını göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

        2026 DGS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM’nin açıkladığı 2026 yılı sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar bu tarihte lisans programlarına geçiş için ter dökecek olup, sınav hazırlıklarını buna göre planlamaları önem taşıyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
