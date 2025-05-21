ÖSYM tarafından her yıl yalnızca bir kez düzenlenen DGS için kısa süre kaldı. Geri sayım sürerken DGS başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Takvime göre, Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları 21 Mayıs’ta başlayacak. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans seviyesine tamamlamak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 DGS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, DGS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…