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        Haberler Bilgi Gündem DGS BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ || ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı 2025 DGS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        DGS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM 2025 DGS başvuru ekranı ve ücreti

        Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS), 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek. DGS başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile belli oldu. Takvime göre, DGS başvuruları 21 Mayıs Çarşamba bugün başlayacak ve 2 Haziran'da sona erecek. Gözler ise ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza çevrilmiş durumda. Peki 2025 DGS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 DGS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 08:47 Güncelleme: 21.05.2025 - 08:47
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        ÖSYM tarafından her yıl yalnızca bir kez düzenlenen DGS için kısa süre kaldı. Geri sayım sürerken DGS başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Takvime göre, Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları 21 Mayıs’ta başlayacak. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans seviyesine tamamlamak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 DGS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, DGS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

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        2025 DGS BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile key Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre 2025 DGS başvuruları, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

        Geç başvurular ise 13 Haziran 2025 tarihinde alınacak.

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        2025 DGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        DGS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

        Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

        2025 DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        DGS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzu ile belli olacak.

        Geçtiğimiz yıl DGS başvuru ücreti, 590 TL olarak olarak belirlenmişti.

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        DGS NE ZAMAN?

        DGS sınavı, 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.

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