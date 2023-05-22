DGS için geri sayım başlamış durumda. Yurdumuzun dört bir yanında sınavda ter dökecek binlerce aday, bu yılın Dikey Geçiş Sınavı'nın başvuru tarihlerini ve söz konusu sınavın ne zaman yapılacağına dair aramalarını sıklaştırmış durumda. İşte, söz konusu duruma dair detaylar...