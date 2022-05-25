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DGS sınav takvimi : 2022 DGS başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM'den DGS sınav ücreti açıklaması

DGS başvuruları 13-23 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. DGS geç başvuru tarihleri ise merak ediliyor. Dikey Geçiş sınavına girecek adaylar geç başvuru tarihini ve başvuru ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. "DGS geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?" Soruları yanıtını arıyor. İşte, detaylar...

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  • 01
    DGS sınav takvimi : 2022 DGS geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM'den DGS sınav ücreti açıklaması

    Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 13 Mayıs Cuma günü başlamıştı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla çıkarmak isteyen kişilerin katılımı ile düzenlenecek sınavın başvuruları sona erdi. Gözler DGS geç başvuru tarihlerine çevrildi. İşte konuya ilişkin merak edilenler ve ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklaması...
  • 02
    DGS sınav takvimi : 2022 DGS geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM'den DGS sınav ücreti açıklaması

    DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Dikey Geçiş Sınavı 2022 başvuruları 13 Mayıs Cuma günü başladı. 13 Mayıs 2022 tarihinde başlayan başvurular, 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erdi. Geç başvurular ise 31 Mayıs tarihinde yapılacak.
  • 03
    DGS sınav takvimi : 2022 DGS geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM'den DGS sınav ücreti açıklaması

    DGS SINAVI NE ZAMAN 2022?

    31 Mayıs'ta son başvuruları biten DGS'nin sınav tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.
  • 04
    DGS sınav takvimi : 2022 DGS geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM'den DGS sınav ücreti açıklaması

    DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    ÖSYM DGS kılavuzunda belirtilene göre sınav ücreti 190 TL olarak belirlendi. Geç başvuru döneminde başvuran adaylar, 280 TL ödeyecek. Başvuru bedeli başvuru tarihinin sonuna kadar ödenmelidir.
  • 05
    DGS sınav takvimi : 2022 DGS geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM'den DGS sınav ücreti açıklaması

    DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DGS sonuçlarının 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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