81 ilde yapılan DGS'ye 388 bin 215 aday başvurdu. Sınava katılan binlerce öğrenci heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.Peki, ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte beklenen o tarih...

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce öğrencinin katıldığı DGS, 21 temmuz tarihinde yapılmıştı. Adaylara, 120 soru için 150 dakika verildi. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi tarafınca duyuruldu. 16 Ağustos 2018 tarihinde DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmekte.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce kılavuzların dikkatlice incelenmesi gerekmekte. Ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemeli. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya ait olacak. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmakta. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecek. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu olmayacak.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalı. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacak. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2018-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları)

yazılı olacak.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmakta. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılacaktır.

ÖSYM SINAV SONUCU AÇIKLAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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