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        Dikey Geçiş Sınavı DGS cevap anahtarı ve temel soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

        DGS soruları ve cevapları, 16 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından araştırılmaya başlanacak. İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen 400 binden fazla öğrencinin katılım sağlayacağı sınava ilişkin DGS cevap anahtarı ve temel soru kitapçığının bir kısmı sınavın ardından ÖSYM tarafından yayınlanacak. İşte 2023 DGS cevap anahtarı ve temel soru kitapçığı detayları...

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 09:10
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        DGS cevap anahtarı ve temel soru kitapçığı araştırmaları Dikey Geçiş Sınavı öncesinde hız kazandı. DGS sınavı 16 Temmuz Pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da toplam 97 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen 464 bin 281 adayın katılım sağlayacağı sınavın ardından DGS cevap anahtarı ve temel soru kitapçığı ÖSYM tarafından yayınlanacak. İşte 2023 DGS soruları ve cevap anahtarı hakkında merak edilenler...

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        2023 DGS NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

        DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SAAT KAÇRA BİTECEK?

        Sınav süresi saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak.

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        DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

        ÖSYM tarafından sınavların soru ve cevap anahtarları genellikle sınavın bitmesinden hemen sonra paylaşılıyor. Bu nedenle DGS 2023 soru ve cevaplarının 16 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor.

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        SORULAR VE CEVAPLARA NEREDEN ERİŞİLECEK?

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görebilirler.

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