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DGS cevap anahtarı ve temel soru kitapçığı araştırmaları Dikey Geçiş Sınavı öncesinde hız kazandı. DGS sınavı 16 Temmuz Pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da toplam 97 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen 464 bin 281 adayın katılım sağlayacağı sınavın ardından DGS cevap anahtarı ve temel soru kitapçığı ÖSYM tarafından yayınlanacak. İşte 2023 DGS soruları ve cevap anahtarı hakkında merak edilenler...