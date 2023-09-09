DGS TERCİH ve YERLEŞTİRME| 2023 DGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!

DGS TERCİH ve YERLEŞTİRME| 2023 DGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!

DGS tercih ekranı 5 Eylül'de kapandı. Tercih sürecnin tamamlanmasıyla birlikte 2 yıllık ön lisans bölümlerinden dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2023 DGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den sonuç açıklaması geldi mi? İşte detaylar...

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DGS TERCİH EKRANI 5 EYLÜL'DE KAPANDI

DGS sonuçlarına göre tercih yapmak isteyen öğrenciler, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda başladı. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erdi.