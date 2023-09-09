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        Haberler Gündem DGS TERCİH ve YERLEŞTİRME| 2023 DGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!

        DGS tercih ve yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı!

        İki yıllık ön lisans bölümlerinden dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler DGS tercihlerini yaptılar. Gözler ise ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlarda Peki, 2023 DGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte emrak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:32
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        DGS tercih ekranı 5 Eylül'de kapandı. Tercih sürecnin tamamlanmasıyla birlikte 2 yıllık ön lisans bölümlerinden dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 2023 DGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den sonuç açıklaması geldi mi? İşte detaylar...

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        DGS TERCİH EKRANI 5 EYLÜL'DE KAPANDI

        DGS sonuçlarına göre tercih yapmak isteyen öğrenciler, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda başladı. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erdi.

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        DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Geçtiğimiz yıl 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında DGS tercih başvuruları alınmıştı. DGS yerleştirme sonuçları ise 7 Eylül tarihinde ilan edilmişti.

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        Henüz resmi olarak ilan edilemse de DGS tercih sonuçlarının 11 - 15 Eylül tarihleri arasında sonuc.osym.gov.tr adrrsi üzerinden açıklanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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