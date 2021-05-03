DHL Express Türkiye'ye yeni CEO

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DHL Express Türkiye'nin yeni CEO'sunun Mustafa Tonguç olduğu açıklandı. Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre DHL Express'in liderliğini Şubat 2017'de devralan Claus Lassen, bayrağı 1 Mayıs 2021 itibarıyla, Satıştan Sorumlu GMY olarak görev yapan Mustafa Tonguç'a devretti.

DHL'de 1997'de DHL Almanya Operasyonları'nda başlayan Mustafa Tonguç, Almanya'daki ayrıştırma merkezi ve havaalanında operasyonel alandaki görevlerinin yanı sıra müşteri hizmetleri ekibinin yöneticiliğini de yürüttü. Tonguç, Türkiye'deki görevine terfi etmeden önce, DHL Express Avrupa'nın Dağıtım Merkezleri ve Havaalanı Performans ve Programlar Genel Direktörü olarak çalıştı.

Son rolünde Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tonguç, kısa bir zaman diliminde gerek satış ekibinin yapılandırılması gerekse yeni satış stratejisinin belirlenmesi konusunda önemli adımlar attı.