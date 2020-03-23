Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz'in Sporting Lizbon takımından kiraladığı Abdoulay Diaby, performansıyla beklentilerin oldukça altında kalırken bu durum yeni sezon planlarına da yansıyacak. Siyah-beyazlıların yolları ayırmak için gün saydığı Malili futbolcuya bir şok da kulübü Sporting Lizbon'dan geldi. Portekiz basınındaki haberlere göre; Sporting'in de 28 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşünmediği ve kiralama ya da satış formülü için kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta bu sezon 29 maça çıkan Diaby, 3 gol kaydetti.