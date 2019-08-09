Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak.
İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00’de başlayacak.
Galatasaray, bugün saat 12.00’de özel bir uçuşla Bologna kentine hareket ettikten sonra kara yoluyla Floransa’ya geçecek.
Galatasaray’ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.
Galatasaray'ın transfer döneminde en çok konuşulan oyuncusu Mbaye Diagne'nin de hazırlık maçı kadrosuna alınması dikkat çekti. İngiltere ve Arap ekipleriyle adı geçen Senegalli oyuncunun, güncel transfer sezonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
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