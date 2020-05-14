Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı kalmıştı. Senegalli golcünün adı İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest ile anılırken son iddia Premier Lig ekibi Watford'a daha yakın olduğu şeklinde...

HITC'nin Le Quotidien'e dayandırdığı habere göre Diagne, Nottingham Forest'in ilgisine rağmen Premier Lig ekibi Watford'a imza atmaya çok yakın. Watford'un Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı 2018-19 sezonundaki performansını dikkate alarak Diagne'yi Nottingham Forest'in elinden kapmak istediği belirtiliyor.