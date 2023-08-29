Didi'nin elektrikli otomobil birimi Xpeng'e satılıyor Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, ülkenin araç paylaşım şirketlerinden Didi'nin elektrikli otomobil birimini 744 milyon dolara satın alacağını bildirdi. Anlaşma kapsamında, Xpeng'in önümüzdeki yıl Mona isimli yeni bir marka altında, 20 bin dolarlık A segment bir modeli piyasaya süreceği aktarıldı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, ülkenin mobilite şirketlerinden Didi'nin elektrikli otomobil birimini satın alacağını duyurdu.

744 milyon dolarlık satın alma planının, Xpeng'e araç paylaşım şirketleri için üretim yapma avantajı sağlayacağı, böylece şirketin üretim maliyetlerini düşüreceği aktarıldı.

Çin'in küçük ölçekli otomotiv üreticilerinden biri olan ve son zamanlarda kayıplar Xpeng'in hisseleri, Alman Volkswagen'e yapılan hisse satışı ve ortaklık yapılmasının ardından gelen haberler üzerine Hong Kong borsasında yüzde 11 değer kazanmıştı.

Didi ile yapılan anlaşma kapsamında, Xpeng'in önümüzdeki yıl Mona isimli yeni bir marka altında, 20 bin dolarlık A segment bir modeli piyasaya süreceği kaydedildi.

HEDEF 100 BİN OTOMOBİL

Anlaşmayı değerlendiren Xpeng CEO'su He Xiaopeng, "Bir elektrikli otomobil girişimi olarak, ölçek ve maliyet yönetimi açısından Volkswagen gibi yerleşik otomobil üreticileri kadar yetenekli değiliz. Didi ile yapılan ortaklık, otomobil için beklenenden daha iyi bir başlangıç ​​ölçeği sağlayacak. Ayrıca, bu anlaşma inovasyon ve tedarik zinciri yönetiminde de hedeflerin birleşimi niteliğinde" dedi.

Xiaopeng, Mona'nın araç paylaşım şirketleri haricinde bireysel müşterilere de satılacağını aktararak, yılda 100 bin otomobil satmaya hedeflediklerini bildirdi.

Anlaşma kapsamında, Didi Xpeng'in yüzde 3.25'ini sahip olacak. Eğer hedefler tutturulursa, Didi'nin hisse oranı yüzde 5.26'ya yükselecek.