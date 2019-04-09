Evkur Yeni Malatyaspor maçını tribünden takip eden Galatasaray’ın eski forveti Didier Drogba, TRT Spor’a önemli açıklamalarda bulundu.
Efsane oyuncu şunları söyledi:
"Atmosfer ve oradaki bütün yaşadıklarım o kadar kuvvetli duygulardı ki sahaya girdiğim zaman sanki formayı giyip çıkıp oynayacakmış gibi hissettim"
Onlar beni özlemiş. Ben de onları çok özlemişim. Galatasaray’dan teklif gelirse bir sene çıkıp oynarım."
"İnsanlar Drogba diyor ama ben de İmparator Fatih Terim diyorum. O olmasaydı ben burada oynayamayacaktım. Kendisi çok sevdiğim değil, ayrıca da çok saydığım bir hoca"
"Fatih Hoca ile özel bir ilişkimiz var. Sürekli oyuncular hakkında konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. İlerde burada benim çalışmam şart değil. Türkiye’ye çok daha sık bir şekilde gelmeye de devam edeceğim."
"Galatasaray’da daha fazla kalmak isterdim. 4. yıldızı taktığımız 20. şampiyonlukta olmadığım için çok üzgünüm. 20 yıllık aktif futbol yaşantımdan sonra özellikle derneğim için daha da vakit harcamak ve çaba göstermek istiyorum"
"Ama ileride antrenör olmak için gerekli kurslarımı bitirdikten sonra neden Galatasaray’ın başına geçmeyeyim"
"Unutamadım 2 tane golüm var. 1 tane seçemem. Akhisar maçında Çin’den gelmiştim, kondisyonum iyi değildi. Hocama ‘20 dakika oynarım’ dedim"
"Real Madrid maçı hayatımda böyle bir stadyum atmosferi hatırlamıyorum. Topukla attığım gol aklımdan çıkmayan bir goldü"
"Mourinho, 3-2 kazandığımız Real Madrid maçında, attığım 4. golün ofsayt olmaması halinde kesin olarak eleneceklerini düşündüğünü bana söyledi"
"İstanbul’da Boğaz’ı çok özledim. Havalimanını bile özledim. Ayrı bir anı olarak kalacak."
"Diagne omzundaki problemden sonra daha iyi olacaktır"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.