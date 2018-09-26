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Diego Lugano: "Jailson, Fenerbahçe için büyük bir şans"

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano, Gremio'dan sarı-lacivertli takıma katılan Jailson'un sarı lacivertli takım için büyük bir şans olduğunu söyledi

26 Eylül 2018 Çarşamba, 10:54 | Güncelleme:

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano, Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'na açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı derbi mücadelesini değerlendiren Lugano, "Sonucu normal görüyorum. Fenerbahçe oyuna iyi başladı, topu ayağında iyi tuttu ve oyuna hükmetti ama yüzde 100'lük gol fırsatlarını değerlendiremedi. Tam bu sırada Beşiktaş'ın sürpriz bir golü geldi. O golden sonra maç, Fenerbahçe için zora girdi. Beşi̇ktaş, golün ardından maçı domi̇ne etti̇ ama sonrasında i̇ki̇nci̇ Beşi̇ktaş golü gelecekken bu kez Fenerbahçe beraberli̇ği̇ yakaladi. Gi̇t gelli̇ ve hızlı bi̇r maç oldu. Sonucu gayet normal görüyorum. Maçın hakkı beraberlikt." dedi.

Türkiye'ye gelmesindeki sebebin Ali Koç olduğunu söyleyen Uruguaylı eski futbolcu, "Gelecek yıllarda Fenerbahçe'ye geri̇ dönmemle alakalı bi̇r görüşme olmadı. Sao Paolo kulübünü temsi̇len buraya geldi̇m. Şu anda Sao Paulo'da sporti̇f di̇rektörlük yapıyorum. Başkan Ali̇ Koç i̇le Sao Paulo ve Fenerbahçe arasındaki̇ i̇ki̇li̇ i̇li̇şki̇leri̇ nasıl güçlendi̇rebi̇li̇ri̇zi̇ konuştuk. Bunun dışında Türki̇ye'yi̇ ve Fenerbahçe'yi̇ çok özledi̇m. Burası benim evim ve ikinci kulübüm. Saracoğlu'ndaki atmosferi çok özlemişim. Bunların hepsi buraya gelmemdeki temel sebeplerdi" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin mevcut stoperlerini değerlendiren Lugano, "Beni̇m oynadığım dönemle şu anki̇ defans hattını karşılaştırmak çok kolay deği̇l. Benzer soruları zaman zaman dost sohbetleri̇nde de alıyorum. Kendi̇ dönemi̇mle şu anki̇ defans hattını karşılaştıramam ama onlara bol şans di̇li̇yorum. Hepsi̇, teker teker bakıldiğında i̇yi̇ oyuncular. Ben başarılı olacaklarına inanıyorum ama karşılaştırma yapmak beni zorlayabilir" dedi.

 

Sarı lacivertlilerin transferin son döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Jailson'u değerlendiren Lugano, şu ifadeleri kullandı:

"Jai̇lson'la i̇lgi̇li̇ Di̇ego Reyes'e nazaran çok daha fazla yorum yapabi̇li̇ri̇m. Kendi̇si̇ni̇ çok yakından tanıyorum. Geçen sene Gremi̇o'da çok başarılı bi̇r sezon geçi̇rdi̇. Takım olarak da sezona damga vurdular. Jai̇lson, Fenerbahçe i̇çi̇n büyük bi̇r şans. Jai̇lson i̇çi̇n de Fenerbahçe çok büyük bi̇r şans olacak. Henüz yaşı genç ve çok daha geli̇şi̇m gösterebi̇lecek bi̇r i̇si̇m. Fenerbahçe her sene şampi̇yonluğa oynayan ve şampi̇yonluk dışında bi̇r şeyi̇n başarı sayılmadığı bi̇r kulüp. Bu durum, Jai̇lson'u daha da geli̇şti̇recek ve rekabetçi̇ bi̇r oyuncu yapacaktır."

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