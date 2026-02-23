Canlı
        Haberler Spor Futbol İspanya Diego Simeone vedaya hazırlanıyor: Yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Diego Simeone vedaya hazırlanıyor: Yeni adresi belli oldu!

        Atletico Madrid'de yaklaşık 15 yıldır görev yapan Diego Simeone'nin gelecek sezon Inter ile ön anlaşmaya vardığı iddia edildi. Arjantinli teknik adamın eski takımına dönmeye hazırlandığı öne sürülüyor.

        Giriş: 23.02.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Flaş ayrılık: Simeone'nin yeni adresi belli oldu!

        Yaklaşık 15 yıldır Atletico Madrid'de teknik direktör olarak görev alan Diego Simeone hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

        İspanyol basınından El Chiringuito'nun haberine göre; Arjantinli teknik adam, gelecek sezon için Inter ile bir ön anlaşmaya vardı.

        SERVET KAZANIYOR

        Tecrübeli çalıştırıcının aylık brüt maaşının 3 milyon Euro, yıllık ise yaklaşık 40 milyon Euro olduğu hatırlatıldı. Öte yandan İtalyan ekibinden alacağı maaş merak konusu oldu.

        Öte yandan Simeone, 2016 yılında yaptığı açıklamada "Bir gün Inter'e döneceğim çünkü orada oyuncu olarak harika anılar bıraktım ve oraya teknik direktör olarak geri dönme hedefim var." dedi.

