Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihleri: 2024 DGS başvuruları ne zaman başlıyor?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularında bekleyiş sürüyor. İki yıllık ön lisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar sınav öncesinde çalışmalarına hız verdi. DGS başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. İşte Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihi...
DGS başvurularının başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dikey Geçiş Sınavı, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşmaktadır. Sınava katılım göstermeyi düşünen öğrenciler, DGS başvuru tarihini mercek altına aldı. Peki, "DGS başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2024 DGS başvuru ve sınav tarihleri...
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS başvuruları 10 Mayıs tarihinde başlayacak 20 Mayıs'ta sona erecek.
DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS geç başvuruları 28 Mayıs tarihinde alınacak.