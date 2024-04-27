DGS başvurularının başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dikey Geçiş Sınavı, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 sorudan oluşmaktadır. Sınava katılım göstermeyi düşünen öğrenciler, DGS başvuru tarihini mercek altına aldı. Peki, "DGS başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2024 DGS başvuru ve sınav tarihleri...