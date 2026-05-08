Dikkatsiz araç kullanma suçunu kabul eden Britney Spears rehabilitasyondan iyileşerek çıktı

4 Mart'ta alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılan Britney Spears, 12 Nisan'da üç haftalık alkol tedavisine başlamış, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkmıştı. Spears, alkollü araç kullanma davasında anlaşmaya vardı ve hakkındaki suçlamalar düşürüldü.

44 yaşındaki Spears, pazartesi günü mahkemeye çıkarılmasından sadece birkaç gün önce tedavi merkezinden ayrılmıştı.

Ventura Bölgesi Savcılığı, alkol veya en az bir uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan bir adet kabahat davası açıldığını duyurmuştu. Ancak suçlamayı 'dikkatsiz sürüş' gibi Spears'ın daha hafif bir suçtan yargılanması anlamına gelen gayri resmi bir anlaşmaya indirgedi.

Bu anlaşma, daha önce alkollü araç kullanma suçu işlememiş, kanındaki alkol seviyesi düşük olan, yaralanma veya kaza olmayan ve kişinin "rehabilitasyon veya uyuşturucu ve alkol programı yoluyla altta yatan sorunları ele alma konusunda öz motivasyon gösterdiği" durumlarda geçerli oluyor.

Anlaşma gereği Spears, 12 ay boyunca denetimli serbestlik altında olacak. 721 dolar para cezası verilen Spears'la ilgili ayrıca, haftada bir psikologla, ayda iki kez de psikiyatristle görüşmesi kararı çıktı.

OĞLUNDAN İLK YORUM

Dün Spears'ın oğlu Jayden, annesinin alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınmasının ardından rehabilitasyona girmesiyle ilgili ilk kez yorum yaptı. Amerikalı pop yıldızının 19 yaşındaki oğlu, kendisine soru soran basın mensuplarına önce "Yorum yok" cevabını verdi, ancak annesinin iyi olup olmadığı sorulduğunda başıyla onaylayarak annesinin iyi olduğunu belirtti.

Spears'ın eski eşi Kevin Federline'dan 20 yaşında Sean Preston adında bir oğlu daha var.

Spears, kararla aynı gün Instagram'a döndü ve yine daha önce yaptığı gibi evinde çektiği bir dans videosunu paylaştı.

Pop yıldızı, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınmasının ardından gönüllü olarak bir tedavi merkezine yatmıştı.