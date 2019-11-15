Instagram'da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Dilan Çiçek Deniz, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Yaklaşık 250 bin beğeni alan kareye, oyuncu Bensu Soral ve İlayda Alişan da yorum yaptı.

Ünlü oyuncu, kilo kaybından dolayı bir takım sağlık sorunları ile başının dertte olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Deniz, "Tabii ki birkaç kilo alsam iyi olur ama ben gayet sağlıklıyım. Kendimi iyi hissediyorum" açıklaması yapmıştı.