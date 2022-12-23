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Diletta Leotta 'Christmas' pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

Başarılı sunumuyla dikkatleri üzerine çeken ünlü spiker Diletta Leotta, güzelliğiyle kendine hayran bıraktırıyor. Kusursuz fiziğiyle gündemden düşmeyen Leotta, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Instagramdan paylaştığı her poz olay olan güzel spikerin Christmas pozu büyük beğeni topladı.

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  • Diletta Leotta 'Christmas' pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

    İddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 31 yaşındaki İtalyan sunucu Diletta Leotta, cesur stiliyle beğeni topluyor. Seksi spiker bu defa "Christmas Holidays" notuyla paylaşım yaptı.
  • Diletta Leotta 'Christmas' pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

    Diletta Leotta'nın dekolteli kıyafetleri dikkat çekerken magazin gündemini her paylaşımıyla meşgul etmeye devam ediyor.
  • Diletta Leotta 'Christmas' pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

    Diletta Leotta'nın paylaşımına kısa sürede 584 bin beğeni geldi.
  • Diletta Leotta 'Christmas' pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

    Loris Karius ile birlikte olduğu bilinen ünlü sunucu, sırt dekolteli kadife tulumuyla paylaştığı pozlarıyla da takipçilerini büyülemişti.
  • Diletta Leotta 'Christmas' pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

    Ünlü sunucuya binlerce yorum gelmişti. 
  • Diletta Leotta 'Christmas' pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

    Loris Karius ile birlikte olduğu bilinen ünlü sunucu, Noel Partisi'nden paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla da takipçilerini büyülemişti.
  • Diletta Leotta 'Christmas' pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

    Leotta'ya ''Noel Baba'dan seni istiyorum'' gibi yorumlar yapılmıştı.
  • Diletta Leotta 'Christmas' pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!

    Diletta Leotta'nın "Christmas Holidays" notuyla yaptığı paylaşım ise soyal medyada büyük beğeni topladı.

    İşte güzel spikerin son paylaşımları...
  • Diletta Leotta 'Christmas' pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!
  • Diletta Leotta 'Christmas' pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti!
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