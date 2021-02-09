"KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞ"

Taraftarların toplanması üzerine polis kalabalığa müdahale etti. Polis Şefi Franco Gabrielli olayı, "Kabul edilemez davranış" diyerek, sert bir şekilde eleştirmişti.

Franco Gabrielli, "Bu gibi olaylar, dikkatsiz kişileri koronavirüs enfeksiyonuna maruz bırakıyor ve polisin çalışmalarını itibarsızlaştırıyor" ifadelerini kullannmıştı.

Polis şefi, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için Can Yaman hayranlarını uyarmıştı.