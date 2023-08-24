Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Kartal, Bükreş'te galip gelerek rövanş öncesi avantaj sağlamak istiyor
Dinamo Kiev: 0 - Beşiktaş: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Giuleşti Stadı (Romanya)
HAKEM: Darren England
SAAT: 20.00
YAYIN: S Sport Plus
DİNAMO KİEV: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Volshyn, Buyalskiy, Vanat
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya geliyor.
Siyah-beyazlılar, 31 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi Bükreş'ten avantajlı skorla ayrılmak istiyor.
AVRUPA'DA YENİLGİ YOK
Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan ligin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elerken, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.
235. RANDEVU
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 234 müsabakada 88 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 309 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 349 gol gördü.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: