Dinamo Zagreb - Rudes rakamlar

Hırvatistan 1.HNL maçında Dinamo Zagreb ile Rudes, 27 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Dinamo Zagreb, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Rudes son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 214 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dinamo Zagreb kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Rudes sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.30.

Dinamo Zagreb önceki hafta Inter Zapresic mücadelesinde 3-1 kazandı.

Rudes ise Istra 1961 Pula karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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