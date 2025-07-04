Diplomasını yırtan öğrenci serbest Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtan ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama" suçlarından gözaltına alınan öğrenci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 04.07.2025 - 19:15 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:15 facebook

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