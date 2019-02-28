Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen Nabil Dirar’ın sezon sonu Belçika ekibi Club Brugge’e gideceği iddia edildi.

Belçika basınındaki haberlerde anlaşmanın devre arasından önce olduğu bilgisi var. 33 yaşındaki Faslı oyuncunun, Fenerbahçe

ile mukavelesi 2020’de bitecek.

Nabil Dirar 6 milyon euro karşılığında Club Brugge'den Monaco'nun yolunu tutmuş ve orada geçirdiği 5.5 sezonun ardından Aykut Kocaman döneminde 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe kadrosuna katıldı.