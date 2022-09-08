Diş Eti İltihabı Neden Olur, Nasıl Geçer? Diş Eti İltihabına Ne İyi Gelir?

Diş eti iltihabı neden olur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Aslında diş eti iltihapları hem ağrı yapar hem de günlük hayatınızı zorlaştırır. Peki diş eti iltihabı neden olur, nasıl geçer? Diş eti iltihabına ne iyi gelir? Sizlere bu soruların cevaplarını vereceğiz. Okuduktan sonra hemen uygulamaya başlayabilirsiniz. İşte detaylar…

Diş Eti İltihabı Neden Olur?

Diş eti iltihapları belli sebeplere bağlı olarak oluşurlar. Bakteriyel kaynaklı enfeksiyonların yol açtığı ağız ve diş sağlığına yönelik bir hastalık olan diş eti iltihabı oldukça yaygındır. Hatta yaşı ileri bireylerde diş kaybına neden olacak kadar önemli bu rahatsızlık küçük boyutlu iltihaplar şeklinde oluşur.

Ama endişe etmeyin, bu yazıyı okuduktan sonra çözümlerini de biliyor olacaksınız. Şimdi diş eti iltihaplarının sebeplerine bir bakalım:

Hamilelik

Genetik faktörler

Kırık dolgu

Ağız hijyeninin iyi olmaması

Diyabet

Sigara ve tütün kullanımı

İlaç kullanımı

Dişteki yapısal bozukluklar

Bu durumlar diş eti iltihaplarına sebep olur. Nedenlerini bildikten sonra çözümünü uygulamak da kolay olacaktır. Şimdi bu hastalığa ne iyi gelir ve diş eti iltihabı nasıl geçer bunları sizlere aktaralım. Okumaya devam edin…

Diş Eti İltihabı Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

Bu konuyla ilgili en çok merak edilenlerden birisi de diş eti iltihabı kendiliğinden geçer mi? Hiçbir müdahale olmadan kendi kendine geçmez. Çünkü içeriden bir bakteri sebebiyle oluşurlar ve bunun yok olması için de direnç gösteremeyecekleri çözümlere ihtiyaç vardır. Diş eti iltihabı evde nasıl geçer?

Aloe vera: Son zamanların en faydalı bitkilerinden birisi olan aloe vera diş eti iltihabına oldukça iyi geliyor. Bu bitkiden elde edilen akışkan madde iltihaplı bölgeye sürüldüğünde hemen etkisini gösterecektir.

Son zamanların en faydalı bitkilerinden birisi olan aloe vera diş eti iltihabına oldukça iyi geliyor. Bu bitkiden elde edilen akışkan madde iltihaplı bölgeye sürüldüğünde hemen etkisini gösterecektir. Diş Taşı Temizliği: Bir diğer çözüm de diş taşı temizliği yaptırmaktır. Zaman içerisinde biriken taşlar ilerleyen aylarda diş eti iltihabına sebep olur. Bunu önlemek için düzenli olarak diş taşı temizliğinizi yaptırmalısınız.

Bir diğer çözüm de diş taşı temizliği yaptırmaktır. Zaman içerisinde biriken taşlar ilerleyen aylarda diş eti iltihabına sebep olur. Bunu önlemek için düzenli olarak diş taşı temizliğinizi yaptırmalısınız. Ağız içinde hijyen: Dişiniz ve çevresi mutlaka hijyenik olmalı. Ancak bu sayede diş eti iltihaplarından kurtulabilirsiniz. Dişlerinizi düzgün fırçalayın ve sert fırçalar kullanmayın.

Bu basit önlemlerle olası iltihapların da önüne geçersiniz. Ama tabi ki önlemler bu kadarla sınırlı değil. Evde doğal yollardan da geçmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için birkaç önerimiz daha olacak.

Diş Eti İltihabı Doğal Tedavi Yolları

Diş eti iltihabı doğal tedavi yolları dediğimizde de aşağıda sıraladığımız çözümleri dikkatle okumalısınız:

Tuzlu Su: Diş eti iltihabına tuzlu su faydalı mı? Evet, oldukça faydalı. Tuzlu su ile gargara yaparak diş eti iltihabınızdan kurtulabilirsiniz. Fakat şöyle bir not düşmemiz gerekiyor: Bazen tuz ağız içinde yaralar varsa zararlı olabilir. Bu yüzden bir uzmana danışmanız gerekebilir.

Diş eti iltihabına tuzlu su faydalı mı? Evet, oldukça faydalı. Tuzlu su ile gargara yaparak diş eti iltihabınızdan kurtulabilirsiniz. Fakat şöyle bir not düşmemiz gerekiyor: Bazen tuz ağız içinde yaralar varsa zararlı olabilir. Bu yüzden bir uzmana danışmanız gerekebilir. Zerdeçal: Bu da faydalı çözümlerden bir başkasıdır. Zerdeçal ile suyu karıştırın ve diş etlerinize masaj yaparak uygulayın. Sonrasında da ağzınızı suyla çalkalayın.

Bu da faydalı çözümlerden bir başkasıdır. Zerdeçal ile suyu karıştırın ve diş etlerinize masaj yaparak uygulayın. Sonrasında da ağzınızı suyla çalkalayın. Bitkisel ürünler: İstediğiniz bitkileri pratik şekilde hazırlayarak gargara yapabilirsiniz. Hem beraberinde oluşan ağrıları yok edebilirsiniz hem de boğazını ve diş etlerinizi rahatlatırsınız.

İstediğiniz bitkileri pratik şekilde hazırlayarak gargara yapabilirsiniz. Hem beraberinde oluşan ağrıları yok edebilirsiniz hem de boğazını ve diş etlerinizi rahatlatırsınız. Nar suyu: Diş etinde şişme yaşanıyorsa ve ağrıyorsa nar suyu İbrahim Saraçoğlu tarafından da önerilmiş bir tedavi şeklidir. Nar suyu ile gargara yapabilirsiniz.

İşte sizlere bahsettiğimiz bu yöntemleri uygulayarak diş eti iltihaplarınıza son verebilirsiniz. Bu yöntemler hem oldukça basit hem de hazırlaması kolay. Bu sebeple doktora gitmeden evde de tedavinizi yapabilirsiniz. Eğer geçmezse o zaman doktora görünmeniz iyi olacaktır.