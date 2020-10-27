Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığının yanı sıra ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.
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