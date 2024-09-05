Dışişleri Bakanlığı 200 personel alımı yapıyor! Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
Dışişleri Bakanlığı personel alımı müjdesini duyurdu. KPSS şartı olmaksızın yazılı ve sözlü sınavla birlikte Dışişleri Bakanlığı 200 memur alacak. Peki Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte Dışişleri Bakanlığı personel alımı tarihi ve başvuru şartları
İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, Sırpça, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca, Yunanca, Ermenice, Portekizce ve İbranice dillerinde Dışişleri Bakanlığı 200 personel alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler detayları sorguluyor. İşte Dışişleri Bakanlığı personel alımı detayları
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Giriş sınavının yazılı aşaması 28 Eylül 2024 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar için ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav düzenlenecektir. Sözkonusu testin ve sözlü sınavın yeri ile tarihi bilahare bildirilecektir.
Giriş sınavı başvuruları 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 09:00'da başlayacak ve 10 Eylül 2024 Salı günü saat 14:00'te sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
SINAVIN AŞAMALARI
- Yabancı Dilde Kompozisyon
- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri
- Türkçe Kompozisyon
Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir bölümden en az 60 puan alınması ve tüm bölümlerin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
- İlave puan hakkından yararlanılabilmesi için, yazılı sınavın tüm bölümlerinin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması kaydıyla her bir bölümden en az 60 puan alınmış olması gerekmektedir.
- İlave puan alma imkânı bulunan ilk yabancı dil için YDS/e-YDS’den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarının YDS karşılığından alınmış olan 80’in üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
- İkinci bir dilden daha ilave puan alma imkânı bulunması halinde, YDS/e-YDS’den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarının YDS karşılığından alınmış olan 80’in üzerindeki puanların yarısı, aynı usule göre yazılı sınav puan toplamına eklenir. Bunun için daha düşük olan YDS/e-YDS puanı veya YDS karşılığı kullanılacaktır.
ç) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı Platformu’ndan da takip edebileceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvuru için Türk vatandaşı olunduğunu teyit eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir.),
- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da
- Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.