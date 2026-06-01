        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına tepki

        Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada gerçekleştirdiği provokatif eylemleri kınadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 15:11 Güncelleme:
        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'da ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemlerin en güçlü biçimde kınandığı belirtildi.

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemler uluslararası hukukun açık ihlali olup, bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşımaktadır. İşgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz."

