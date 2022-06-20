Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Disney Plus nasıl izlenir? Disney Plus destekleyen televizyonlar hangileri?

Dijital yayın platformu Disney Plus dün itibarıyla Türkiye'de yayın hayatına başladı. Disney Plus televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon üzerinden tüm uyumlu cihazlardan erişilebiliyor. Ancak bazı akıllı televizyon kullanıcıları televizyonlarında Disney Plus uygulamasına erişim sağlayamamaları nedeniyle Disney Plus nasıl izlenir, nasıl yüklenir? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Disney Plus destekleyen televizyonlar ve cihazlar hakkında...

ABONE OL
  • 01
    Disney Plus nasıl izlenir, nasıl indirilir? Disney Plus destekleyen televizyonlar ve cihazlar hangileri? LG TV, Samsung televizyonlarda Disney Plus sorunu

    Türkiye’deki kullanıcılar, üyelik ücreti aylık 34.99 TL veya yıllık 349.90 TL olarak duyurulan platform 14 Haziran itibarıyla erişime açılmış durumda. Disney+; 170'i orijinal olan 1000'den fazla film, 16 binin üzerinde bölümden oluşan 400’den fazla dizi, belgesel ve özel içerik arşivi ile izleyicisi ile buluştu. Peki, Disney Plus nasıl izlenir, hangi cihazlar destekliyor?
  • 02
    Disney Plus nasıl izlenir, nasıl indirilir? Disney Plus destekleyen televizyonlar ve cihazlar hangileri? LG TV, Samsung televizyonlarda Disney Plus sorunu

    DİSNEY PLUS NASIL YÜKLENİR, NASIL İZLENİR?

    Mobil cihazlar, web tarayıcıları, oyun konsolları, set üstü kutular ve smart TV’leri üzerinden erişilebilen Disney Plus 2016 ve üstü model akıllı televizyonlarda kullanıma sunuldu. İşte Disney+ uyumlu cihazlar...
  • 03
    Disney Plus nasıl izlenir, nasıl indirilir? Disney Plus destekleyen televizyonlar ve cihazlar hangileri? LG TV, Samsung televizyonlarda Disney Plus sorunu

    DESTEKLENEN ANDROID TELEVİZYONLAR

    Disney+, aşağıdakiler dahil olmak üzere Android 5.0 veya daha yeni sürümlere sahip bir dizi Android TV modelini ve set üstü kutuyu destekler:

    Arçelik*

    Beko*

    Chromecast ve Google TV

    Dynalink TV BOX

    Hisense

    onn. Android TV UHD Streaming Device

    Sharp 

    Sony Bravia

    NVIDIA SHIELD TV

    Vestel*

    Xiaomi Mi Box

    Başlamak için Google Play Store’dan Disney+ uygulamasını indirin.

    * Disney+ henüz Linux işletim sistemli Arçelik, Beko ve Vestel TV’leri desteklememektedir.
  • 04
    Disney Plus nasıl izlenir, nasıl indirilir? Disney Plus destekleyen televizyonlar ve cihazlar hangileri? LG TV, Samsung televizyonlarda Disney Plus sorunu

    DESTEKLENEN LG TV MODELLERİ

    Disney+, WebOS 3.0 veya daha yeni sürümlere sahip LG TV’leri (2016 ve daha yeni modeller) destekler.*

    Başlamak için LG Content Store’dan Disney+ uygulamasını indirin.

    *LG TV web tarayıcısı uygulamasında veya NetCast işletim sistemine sahip LG TV’lerde çevrimiçi izleme özelliğinin desteklenmediğini lütfen unutmayın.
  • 05
    Disney Plus nasıl izlenir, nasıl indirilir? Disney Plus destekleyen televizyonlar ve cihazlar hangileri? LG TV, Samsung televizyonlarda Disney Plus sorunu

    DESTEKLENEN SAMSUNG SMART TV MODELLERİ

    Disney+, Tizen işletim sistemini kullanan Samsung smart TV’leri (2016 modellerin çoğu veya daha yeni modeller) destekler.*

    TV’nizde Disney+ önceden yüklü gelmemişse başlamak için Samsung Uygulama Mağazası’ndan uygulamayı indirebilirsiniz.

    *Samsung TV web tarayıcısında veya Orsay işletim sistemine sahip Samsung TV’lerde çevrimiçi izleme özelliğinin desteklenmediğini lütfen unutmayın.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.