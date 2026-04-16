Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte 2026 MBSTS sonuçları
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, 29 Mart Pazar günü ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Bu yıl yaklaşık 50 bin adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları, "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarını görüntüleyebiliyor. Peki MBSTS 2026 sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar…
MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Adayların merakla beklediği sonuçlar sonunda duyuruldu. ÖSYM takvimine göre 2026-DİB-MBSTS sonuçları, 16 Nisan 2026 itibarıyla saat 10.00’da erişime açıldı.
2026 MBSTS SORGULAMA EKRANI
Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir.
Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.