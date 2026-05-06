DİYANET KURBAN KESME ŞARTLARI: Kurban kesmenin şartları nelerdir? Kurban kesmek kimlere farzdır?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca vatandaş kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlık yaparken kurban kesimine dair birçok soruyu da merak ediyor. Özellikle "Kurban kesmenin şartları nelerdir?" gibi sorular yakından takip ediliyor. Peki kurban kesmenin şartları nelerdir? Kurban kesmek kimlere farzdır? Ayrıntılar haberimizde.
KURBAN KESMENİN ŞARTLARI NELERDİR?
Bir kişinin kurban kesmekle yükümlü sayılması için şu şartları taşıması gerekir:
- Müslüman olması
- Akıl sağlığının yerinde olması
- Ergenlik çağına ulaşmış olması
- Temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olması
(yani borç ve zorunlu giderler çıkarıldıktan sonra belirli bir servet düzeyine ulaşması)
- Seferi olmaması (yolcu sayılmaması)
Bu şartları taşıyan ve temel ihtiyaçları ile borçları dışında, nisap miktarına ulaşan mala sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Nisap miktarı; yaklaşık 80 gram altın ya da bunun değerinde para veya eşya olarak kabul edilmektedir.