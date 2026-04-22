        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da muayene hizmeti çiftçinin ayağına gitti | Son dakika haberleri

        Jandarmanın girişimiyle fenni muayene hizmeti çiftçinin ayağına gitti

        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve TÜVTÜRK iş birliğiyle hayata geçirilen "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında kırsalda kurulan mobil araç muayene istasyonunda çiftçilere ait traktörlerin muayenesi yapılıyor

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 17:43 Güncelleme:
        Çiftçilerin talebi doğrultusunda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve TÜVTÜRK tarafından traktörlerin fenni muayenesi için mobil sunulması amacıyla 2025 yılında çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda hayata geçirilen "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesiyle çiftçilere kolaylık ve kazanç sağlamak, olası kazaların önüne geçmek, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla geçen yıl Bismil ve Sur ilçeleri kırsalında iki ayrı noktaya mobil araç muayene istasyonu kuruldu.

        Geçen yıl yaklaşık 400 traktörün muayenesinin yapıldığı bu hizmetin bu yıl da sunulması için gelen talep üzerine Sur'a bağlı kırsal Bostanpınar Mahallesi'ne mobil araç muayene istasyonunun kurulumu yapıldı.

        Yöredeki çiftçilerin renk renk traktörleriyle konvoy halinde muayene için istasyona gelişi güzel görüntü oluşturdu.

        İstasyona getirilen traktörlerin TÜVTÜRK ekiplerince muayenesi yapılırken, jandarma ekipleri de kurdukları stantlarda çiftçilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

        Ayrıca, traktörlerin trafikte görünürlüğünün artırılması amacıyla Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 100 traktöre reflektör, 20 traktöre ise sarı flaşörlü ikaz lambası takıldı.

        Günübirlik sunulan hizmette yaklaşık 220 traktörün fenni muayenesi tamamlandı.

        Talep doğrultusunda mobil fenni muayene hizmetinin sürdürülmesi planlanıyor.

        Bu hizmetten faydalanan Bostanpınar Mahallesi muhtarı Mehmet Ocak, AA muhabirine, jandarmanın katkılarıyla kırsalda kurulan gezici muayene istasyonunun çiftçilere büyük avantaj sağladığını belirterek, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

        Ocak, uygulamanın her yıl düzenli olarak sürmesini istediklerini ifade ederek, "Kent merkezine gittiğimizde traktörün hızı bellidir, bayağı aksiliklerle uğraşıyoruz. 100 traktör kent merkezine gitse bir ya da ikisi kaza yapabilirdi. Bu güzel bir hizmet oldu. Zamandan kazandırdı, trafik kazalarından korudu. Zamandan, mazottan avantaj sağladı" dedi.

        Kırsal Sarıkamış Mahallesi'nden traktörünü muayene için getiren çiftçi Abdulmenaf Karakaş ise mobil hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Karakaş, çiftçilerin hiçbir riske girmeden güvenli şekilde traktörlerini muayene ettirdiğini anlatarak, "Şehir merkezine traktörle gidip gelmek yerine buraya gelmek daha iyi. Çok memnunuz. Bütün vatandaşlarımız buraya daha güvenli şekilde geldi. Bu hizmetin devam etmesini istiyoruz. Hem kolaylık hem kazanç sağlıyor" ifadelerini kullandı.

        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek'in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA'da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!