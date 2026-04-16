Diyarbakır'da silahla vurduğu eşi öldü, kızı yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitenin bahçesinde Z.A. (72), eşi K.A. (58) ve kızı H.A'ya (37) silahla ateş açtı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KIZINI YARALADI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan H.A, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Z.A, polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.