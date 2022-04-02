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Diyarbakır İmsakiye 2022: Diyarbakır iftar ve sahur vakti saat kaçta? Diyarbakır iftar saatleri belli oldu!

Bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Diyanet Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakti saatleri merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayını oruçlu geçirecek olan Müslümanlar, ardından Ramazan Bayramı sevincini yaşayacak. Ramazan'ı ibadetle geçirmek isteyen, Diyarbakırlı binlerce vatandaş 2022 Diyarbakır İmsakiyesini araştırıyor. İşte, Diyarbakır iftar ve sahur vakitleri...

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    Diyarbakır İmsakiye 2022: Diyarbakır iftar ve sahur vakti saat kaçta? Diyarbakır iftar saatleri belli oldu!

    Müslüman dünyası tarafından kutsal olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte Diyanet imsakiyesi merak ediliyor. Ramazan'ı ibadetle ve oruçla geçirecek vatandaşlar illerinin iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Diyarbakırlı yaşayan binlerce vatandaşın gözü, Diyanet Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakti saatlerine çevrildi. İşte, Diyarbakır iftar ve sahur vakitleri...
  • 02
    Diyarbakır İmsakiye 2022: Diyarbakır iftar ve sahur vakti saat kaçta? Diyarbakır iftar saatleri belli oldu!

    DİYARBAKIR İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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    Diyarbakır İmsakiye 2022: Diyarbakır iftar ve sahur vakti saat kaçta? Diyarbakır iftar saatleri belli oldu!

    İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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