Müslüman dünyası tarafından kutsal olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte Diyanet imsakiyesi merak ediliyor. Ramazan'ı ibadetle ve oruçla geçirecek vatandaşlar illerinin iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Diyarbakırlı yaşayan binlerce vatandaşın gözü, Diyanet Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakti saatlerine çevrildi. İşte, Diyarbakır iftar ve sahur vakitleri...