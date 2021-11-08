DLS severler oyunun 2022 sürümünü merakla bekliyor. DLS 2022 çıkacağı tarih oyunseverler arasında gündemde yer alıyor. İşte Dream League Soccer 2022 çıkış tarihi hakkında...

DLS 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

DLS 22 Çıkış Tarihi için araştırmalar sürüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllar baz alındığında, oyunun 2021'in sonundan önce çıkışı beklenmeyecek. DLS 21, Kasım ayının başlarında piyasaya sürülmüştü.

DLS 22 versiyonuna bazı yeni özelliklerin eklenmesi bekleniyor. DLS 22'nin eski ve yeni özelliklerine dahil edilecek özelliklerin şu şekilde olması bekleniyor;

Yönetici Modu

Özelleştirilmiş Top Tasarımı

Efsanevi Oyuncular

Güncellenmiş Yorum özelliği

Daha Fazla Taktik ve Formasyon

El Topu Faul öğesi

Oyuncu oluştur

Gerçek Takım Logoları

Bundesliga Oyuncuları

Hızlı Maç Modu

Turnuva Modu

Taktik Kontroller